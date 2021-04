La rusa Mariya Lasitskene, autorizada para competir como atleta neutral

La atleta rusa Mariya Lasitskene, triple campeona del mundo de salto de altura, podrá volver a competir en eventos internacionales como atleta neutral, tras recibir este viernes la autorización de la Federación Internacional de Atletismo.



Un permiso que se hizo extensible a las pertiguistas Anzhelika Sidorova, vigente campeona del mundo, y Aksana Gataulina, así como el saltador de altura Ilia Ivaniuk.

"La comisión de revisión de dopaje de la Federación Internacional de Atletismo ha aprobado las solicitudes de cuatro atletas rusos para competir en competencias internacionales como atletas neutrales en 2021 bajo la regla 3.2 de las reglas de elegibilidad, mientras que la Federación Nacional de Rusia (RusAF) permanece suspendida", señaló la Federación Internacional a través de su página web.

El consejo de la Federación Internacional de Atletismo aprobó el pasado 21 de marzo la reinstalación del programa de Atletas Neutrales Autorizados (ANA), tras la aprobación del "plan de reincorporación" de la Federación Rusa, que permanece suspendida desde noviembre de 2015 por dopaje.

No obstante, el consejo de la Federación Internacional acordó que "no más de 10 atletas rusos serán elegibles para competir como atletas ANA en cualquier campeonato, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio, los eventos de las World Athletics Series y el campeonato de Europa sub 23 de 2021".

"La Federación Rusa puede elegir qué 10 atletas pueden competir de aquellos a los que se les ha otorgado la condición de ANA -Atletas Neutrales Autorizados-, pero debe priorizar la selección de atletas que están dentro del Grupo de Control Registrado Internacional", explicó la Federación Internacional.

Por otra parte, la comisión de revisión de dopaje "se ha negado" a considerar catorce solicitudes adicionales de atletas para competir en el Campeonato de Europa de Marcha por equipos que se disputará el próximo 16 de mayo en Podebrady (República Checa) por "enviar después de la fecha límite las solicitudes de ANA para este evento".

No obstante, la Federación Internacional anunció que la junta de revisión de dopaje revisará "a su debido tiempo" las solicitudes presentadas por esos catorce atletas para poder competir como atletas neutrales en posteriores eventos.