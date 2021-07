Lakers adquieren a Westbrook

LOS ÁNGELES.- Los Lakers de Los Ángeles adquirirán al armador estelar Russell Westbrook, procedente de los Wizards de Washington, a cambio de tres jugadores y de los derechos de Isaiah Jackson, seleccionado en la primera ronda del draft.

De acuerdo con dos personas enteradas del acuerdo, los Lakers cederán a Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope y Montrezl Harrell a cambio de Westbrook, quien nació en Los Ángeles y ayudó a que UCLA llegara dos veces a la instancia del Final Four.

Los Lakers tuvieron la 22da selección general en el draft del jueves, y eligieron a Jackson, alero de Kentucky, quien mide 2,10 metros (seis pies y 11 pulgadas).

Las fuentes hablaron con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, en vista de que el acuerdo no puede anunciarse oficialmente sino hasta el 6 de agosto, cuando el tope salarial se oficializa y los equipos pueden comenzar a realizar transacciones para la próxima temporada.

Los Lakers recibirán también selecciones de segunda ronda por parte de los Wizards para 2024 y 28.