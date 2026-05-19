Lamine Yamal se pierde inicio de Copa del Mundo

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección de España, se perderá el inicio de la Copa del Mundo, debido a la lesión que arrastra desde el pasado mes de abril en el bíceps femoral de la pierna izquierda, misma que contrajo en un partido con el Barcelona.

Lamine Yamal no jugará primeros partidos del Mundial

De acuerdo con el medio estadounidense, The Athletic, el delantero no podrá estar al menos en los dos primeros partidos de la Copa del Mundo de la selección española, ante Cabo Verde y Arabia Saudita. Sería hasta la tercera fecha ante la selección de Uruguay que se jugará en Guadalajara cuando Yamal reaparecería con La Furia roja.

Impacto en la selección española y bajas adicionales

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Sin duda, la ausencia del delantero no solamente estará dejando a España sin uno de sus mejores jugadores, sino también, a las estrellas que estarán en el torneo.

Por si fuera poco, Fermín López, otro elemento del Barca con la selección, se perderá el Mundial debido a una fractura del quinto metacarpiano.

Con esta información es un hecho que el juvenil del Barcelona no estará jugando en Puebla el 8 de junio ante Perú.