Las Chivas iguala ante FC Juárez

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Guadalajara supo resistir en la frontera. En el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, Chivas rescató un empate sin goles en su visita a las Bravas de FC Juárez. Aunque el conjunto rojiblanco estuvo lejos de mostrar su versión más brillante y dominante en el terreno de juego, el resultado termina siendo sumamente valioso para sus aspiraciones en la Liguilla.

Desde el silbatazo inicial en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el equipo fronterizo intentó imponer condiciones aprovechando su localía y el ritmo intenso que suele caracterizar sus partidos en casa. Por momentos, las dirigidas por Antonio Contreras sufrieron para generar circuitos ofensivos claros y tuvieron que replegar líneas ante la presión constante de las locales. La imprecisión en el último toque y la falta de profundidad en el ataque rojiblanco evitaron que la portería de Juárez pasara mayores apuros durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, la solidez defensiva volvió a ser el principal sostén del Guadalajara. A pesar de no desplegar su mejor futbol, la zaga tapatía mostró orden, concentración y oficio para neutralizar los embates de las Bravas, cerrando los espacios interiores y resolviendo con seguridad cada balón dividido en su área. Esta capacidad para mantener el cero atrás resultó determinante para no regresar a Jalisco en desventaja.

Con este marcador, el panorama luce favorable para el Rebaño Sagrado de cara al compromiso de Vuelta. Gracias a su mejor ubicación en la tabla general tras haber cerrado la fase regular en la cuarta posición, a Chivas le basta con ganar por cualquier marcador o incluso sostener otro empate en el Estadio Akron para asegurar su boleto a las semifinales.

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