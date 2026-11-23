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Con una destacada actuación y demostrando el resultado de meses de preparación, disciplina y trabajo en equipo, las Panteras del Colegio de Bachilleres Plantel 28 conquistaron el primer lugar general en atletismo, tanto en la rama femenil como varonil, durante la Muestra Cívico-Deportiva COBACH 2026, celebrada los días 18 y 19 de noviembre en San Luis Potosí.

Bajo la dirección del maestro José Sergio Martínez Tovar, entrenador del equipo representativo, los estudiantes del Plantel 28 sobresalieron en las diferentes pruebas de pista y campo, enfrentándose a deportistas de otros planteles del subsistema. Durante las dos jornadas participaron en competencias de velocidad, medio fondo, fondo, marcha atlética, vallas, saltos, lanzamientos y relevos, consiguiendo posicionarse en lo más alto de la clasificación.

El campeonato representó un importante logro para la institución educativa, resultado del esfuerzo colectivo de los atletas, entrenadores y familias. Martínez Tovar manifestó su orgullo por el desempeño de sus dirigidos y destacó que los triunfos obtenidos son consecuencia del compromiso demostrado durante los entrenamientos. Asimismo, reconoció el respaldo de la Dirección del Plantel 28 y de las autoridades educativas para impulsar este proyecto deportivo.

De manera especial, el entrenador agradeció a los padres de familia por acompañar a sus hijos durante su preparación, así como a los entrenadores externos que contribuyeron a la formación de algunos de los estudiantes. También destacó la unidad del equipo, cuyos integrantes se mantuvieron apoyándose durante ambas jornadas, independientemente de las pruebas en las que participaban, demostrando que el compañerismo fue uno de los principales valores de las Panteras.

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Finalmente, Martínez Tovar señaló que estos resultados representan una motivación para continuar fortaleciendo el atletismo escolar, desarrollar nuevos talentos y preparar a los estudiantes para futuras competencias. Más allá de los campeonatos conseguidos, el objetivo del proyecto es formar jóvenes disciplinados, comprometidos y capaces de trabajar en equipo, consolidando al COBACH Plantel 28 como un referente del atletismo dentro de la comunidad educativa.