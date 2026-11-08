logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lawrence, baja de Cowboys por lesión

Por AP

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Lawrence, baja de Cowboys por lesión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      FRISCO.- Los Cowboys de Dallas colocaron al novato cazamariscales por el borde Malachi Lawrence en la lista de reservas lesionados por un esguince alto de tobillo y activaron al linebacker Marist Liufau, quien ha estado fuera toda la temporada por una fractura en el antebrazo.

      El movimiento significa que Lawrence se perderá al menos cuatro partidos, a partir del domingo en Indianapolis. La selección de primera ronda podría regresar, aunque a los Cowboys les quedan pocos cupos disponibles para que jugadores vuelvan desde la lista de reservas lesionados.

      Liufau se lesionó en el último partido de pretemporada, lo que pudo haber ayudado a conservar su lugar en el roster. En lugar de verse obligados a incluir al jugador de tercer año en el roster de 53 para los recortes finales, Dallas tuvo la opción de colocarlo en la lista de reservas lesionados.

      Lawrence consiguió su única captura en una derrota 24-16 ante Tampa Bay en la Semana 5. Se lesionó en la derrota 33-30 en tiempo extra ante Arizona de la semana pasada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        PSG gana con su versión más gris
        PSG gana con su versión más gris

        PSG gana con su versión más gris

        SLP

        EFE

        Luis Enrique Martínez dirige al PSG en un partido con pocas ocasiones claras y un gol de cabeza de Zabarnyi.

        Real Madrid gana en el Mestalla
        Real Madrid gana en el Mestalla

        Real Madrid gana en el Mestalla

        SLP

        EFE

        Valencia sigue sin ganar en su estadio y permanece en zona baja de la tabla

        Palencia ve en la Liguilla la clave para que Solari siga en Pumas
        Palencia ve en la Liguilla la clave para que Solari siga en Pumas

        Palencia ve en la Liguilla la clave para que Solari siga en Pumas

        SLP

        El Universal

        El exentrenador auriazul considera que el argentino ya encontró su once titular

        Monfils no abandona el tenis: será capitán del equipo francés de Copa Davis
        Monfils no abandona el tenis: será capitán del equipo francés de Copa Davis

        Monfils no abandona el tenis: será capitán del equipo francés de Copa Davis

        SLP

        AP

        El exjugador destacó el orgullo que representa para él vestir la camiseta azul de Francia.