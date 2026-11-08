Lawrence, baja de Cowboys por lesión

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FRISCO.- Los Cowboys de Dallas colocaron al novato cazamariscales por el borde Malachi Lawrence en la lista de reservas lesionados por un esguince alto de tobillo y activaron al linebacker Marist Liufau, quien ha estado fuera toda la temporada por una fractura en el antebrazo.

El movimiento significa que Lawrence se perderá al menos cuatro partidos, a partir del domingo en Indianapolis. La selección de primera ronda podría regresar, aunque a los Cowboys les quedan pocos cupos disponibles para que jugadores vuelvan desde la lista de reservas lesionados.

Liufau se lesionó en el último partido de pretemporada, lo que pudo haber ayudado a conservar su lugar en el roster. En lugar de verse obligados a incluir al jugador de tercer año en el roster de 53 para los recortes finales, Dallas tuvo la opción de colocarlo en la lista de reservas lesionados.

Lawrence consiguió su única captura en una derrota 24-16 ante Tampa Bay en la Semana 5. Se lesionó en la derrota 33-30 en tiempo extra ante Arizona de la semana pasada.

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