Lazio se apodera de liderato con Juventus sin poder jugar

Juventus cedió el liderato de la Serie A a la Lazio el sábado y el campeón de las últimas ocho temporadas tendrá que esperar más de una semana — tal vez más — para poder recuperarlo.

Eso se debió a que cinco partidos de la máxima división del fútbol italiano previstos para este fin de semanas — entre esos el esperado clásico contra el Inter de Milán — fueron pospuestos para tratar contener la propagación de un virus.

Los partidos se iban a disputar sin público, pero se tomó la decisión de posponerlos el sábado por la liga como parte como parte de "medidas urgentes para la contención y manejo" de la enfermedad COVID-19.

Sin embargo, con el brote del coronavirus afectando más el norte de Italia, a la Lazio se le permitió jugar contra el Bologna en Roma y ganó 2-0 con su afición presente.

La Lazio sacó una diferencia de dos puntos sobre Juventus y ocho por delante del Inter, que también tuvo que posponer un partido el pasado fin de semana.

El proximo compromiso de Juventus será una visita al Bologna el 8 de marzo — y se tema que ese partido y otros más el próximo fin de semana también serán pospuestos en caso de que el gobierno decida extender sus medidas de emergencia contra el virus.

En el Stadio Olimpico, muchos espectadores usaron mascarillas al presenciar cómo Lazio estiraba a 21 su racha de partidos sin perder. El volante español Luis Alberto anotó un gol y gesto otro, pese a jugar con evidentes muestras de dolor. El videoarbitraje le anuló dos goles al Bologna.

Con la derrota del campeón europeo Liverpool el sábado, poniendo fin a su racha invicta de 44 partidos en la Liga Premier, la Lazio ahora ostenta la seguidilla sin perder más prolongada de las cinco grandes ligas de Europa.

"No me imaginaba estar de líder tras 26 fechas", dijo el técnico de la Lazio Simone Inzaghi. "Pero ganamos la Copa Italia y la Supercopa y hemos estado merodeando los cuatro primeros. No somos una sorpresa total".

Luis Alberto adelantó a la Lazio a los 18 minutos con un disparo desde el borde del área tras el pase de Ciro Immobile. Tres minutos después, el jugador español dio la asistencia para el gol del atacante argentino Joaquín Correa.

Sólo se jugarán dos partidos el domingo: Lecce-Atalanta y Cagliari-Roma. El Sampdoria-Hellas Verona el lunes podría ser pospuesto.

NAPOLI EN ALZA

El Napoli derrotó 2-1 a Torino, su quinta victoria en sus últimos seis partidos en la Serie A.

Un gol de cabeza del zaguero griego Kostas Manolas puso en ventaja al Napoli a los 19 y Giovanni Di Lorenzo firmó el 2-0 a los 82. Simone Edera acercó Torino en los descuentos.

De quedar fuera de los 10 primeros de la tabla hace poco, el Napoli ahora se ubica tres puntos detrás de la Roma, quinto en la clasificación. Torino perdió su sexto partido seguido.