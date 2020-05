León pierde ante Xolos en la eLiga MX

¿Qué pasa con La Fiera? Otra vez el León y Nicolás Sosa cayeron en la eLiga MX, ahora a manos del Tijuana de Carlos Higuera (2-4).

Pese a las derrotas anteriores, Sosa lucía favorito ante los Xolos, equipo que sigue en los peores lugares de la tabla; sin embargo Higueras dio la sorpresa apenas el balón comenzó a correr en la cancha virtual del FIFA 20´.

Por conducto de Emilio Sánchez (8´) y Alexis Castro (30´), Tijuana se adelantó en el marcador, mientras que el León recortó distancias antes de irse al medio tiempo, con un tanto de Joel Campbell (45´).

Para la segunda mitad, Higuera impuso las condiciones con otros dos goles, doblete de Bryan Angulo (52´ y 73´).

La Fiera que no dejó de luchar para rescatar el duelo, sólo le alcanzó para una anotación más, otra vez por cortesía de Campbell, aunque de poco sirvió (80´).

"Se pierde, hay que tratar de mejorar para la Liguilla que es lo importante", dijo Nico, quien dejó ir la oportunidad de rescatar el liderato; el León se queda sublíder con 32 puntos.

"Bien, partido bueno, momentos peligrosos y traté de aguantarlo en la contra", mencionó Carlos Higuera, quien sumó a 16 unidades la situación de la jauría.

En la J-16 enfrentan a:

Tigres vs Tijuana (1 de junio)

Atlas vs León (1 de junio)