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Lesión de Francisco Roig en Roma: entrenador de Swiatek afectado

Swiatek mantiene buena relación con Roig pese a la lesión que limita sus entrenamientos.

Por AP

Mayo 08, 2026 06:56 p.m.
A
Lesión de Francisco Roig en Roma: entrenador de Swiatek afectado

ROMA (AP) — Se suponía que iba a ser un juego divertido entre Iga Swiatek y su nuevo entrenador en una cancha especial en el centro de Roma para ayudar a promocionar el Abierto de Italia.

Lesión de Francisco Roig durante práctica en Roma

Terminó con un desgarro del tendón de Aquiles para Francisco Roig, el español que fue contratado recientemente por Swiatek, la campeona de seis títulos de Grand Slam.

Swiatek contó que había una apuesta de 100 euros (120 dólares) en juego para un ejercicio de voleas y que ella tenía punto de partido cuando ocurrió la lesión.

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"Hizo un paso de ajuste y se rompió el Aquiles. Ocurrió el sábado. El martes ya lo habían operado en Varsovia. De alguna manera nos ocupamos de él", explicó Swiatek tras una victoria en tres sets sobre la estadounidense Caty McNally en su debut el viernes.

Relación entre Swiatek y Roig tras la lesión

Roig, quien anteriormente entrenó a Rafael Nadal, fue contratado por Swiatek después de que la estrella polaca se separara de Wim Fissette.

"Básicamente solo se perdió un entrenamiento", comentó Swiatek. "Ahora no es fácil en las prácticas porque no puede estar a mi lado. Pero lo haremos funcionar".

La sesión de práctica se realizó en la céntrica Piazza del Popolo.

"No creo que la gente se diera cuenta de lo grave que era porque en ese momento fue muy valiente", manifestó Swiatek. "Yo me habría puesto a llorar. Habría armado un drama tremendo. Su cara estaba normal. Al principio pensé que estaba bromeando. Mi compañero de peloteo también pensó que estaba bromeando".

Swiatek es tricampeona en Roma y se apresta para el Abierto de Francia, que ha ganado cuatro veces.

Entonces, ¿la lesión la ha ayudado a estrechar lazos con su nuevo entrenador?

"Desde el principio tuvimos una buena relación", afirmó Swiatek. "No necesitábamos ningún problema de salud para eso".

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