Lidera Bottas en Abu Dabi, luego de chocar su auto

ABU DABI.- Valtteri Bottas cronometró la vuelta más rápida en la segunda práctica del Gran Premio de Abu Dabi y también se vio involucrado en una colisión el viernes.

El piloto finlandés de Mercedes maniobró hacia la derecha y embistió el monoplaza de Romain Grosjean cuando el francés rebasaba a Bottas. Ambos se salieron de la pista, demorando la sesión unos minutos para despejar escombros. Bottas, quien fue el más rápido en la primera sesión, pareció cargar con la mayor responsabilidad en el incidente.

La colisión provocó que Grosjean soltara una grosería a todo volumen por la radio del equipo, pero Bottas se apuró en culpar al piloto francés.

"Fue hacia mí y no me dio espacio", dijo Bottas. "No tenía por donde desaparecerme... Yo asumía que él sabía que yo estaba ahí. Quizás no vio en el retrovisor antes de cerrar".

Los comisarios de la carrera, sin embargo, lo interpretaron de otra manera y le dieron a Bottas su primera reprimenda de la temporada.

Bottas ya había cumplido con sus deberes, con una ventaja de tres décimas de segundo sobre su compañero de escudería Lewis Hamilton y de .386 sobre el Ferrari de Charles Leclerc tras caer la noche en el circuito de Yas Marina.

"Una excelente jornada en la pista", quien estrena motor y por ello saldrá último el domingo. "Las primeras vueltas fueron buenas. Tengo sensaciones positivas con el coche".

Hamilton, quien conquistó su sexto campeonato y suma 10 victorias en 20 carreras esta temporada, consideró que se quedó corto de su mejor nivel.

"No pude entrar en ritmo", dijo Hamilton. "Espero poner las cosas en orden mañana".

Leclerc mejoró su velocidad tras rozar las barreras al salir de la 19na curva, en el mismo sitio donde su compañero de equipo Sebastian Vettel se estrelló durante la primera práctica.

La curva 19 resultó ser problemática, con el Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) evitando por poco un choque similar en la noche.

En la primera práctica, Bottas aventajó por .535 segundos al Red Bull del holandés Max Verstappen and .634 delante Hamilton.

Verstappen ganó el GP de Brasil hace dos semanas para su tercera victoria de la temporada, y el holandés se manifestó cauteloso sobre las posibilidades de Red Bull de obtener la pole el sábado en la pista donde el equipo alemán ha ganado las últimas cinco carreras.