Liga Diamante celebrará la Novena Gala de Atletismo

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La Liga Diamante de Atletismo de San Luis Potosí, a través de Más Atletismo, realizará su Novena Gala de Atletismo 2026 el próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 8:30 horas, en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CDTAR), Estadio Plan de San Luis. Esta edición tendrá un significado especial al rendir homenaje a los 69 años de historia del emblemático recinto deportivo potosino.

El Estadio Plan de San Luis fue inaugurado el 20 de noviembre de 1957 por el entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, y durante casi siete décadas ha sido escenario de competencias, formación de talentos y encuentros de distintas generaciones de deportistas. La gala reconocerá la importancia de este espacio para el atletismo local y a quienes han contribuido a construir su trayectoria.

La convocatoria está abierta a atletas de todas las edades, desde categorías promocionales a partir de los tres años, hasta divisiones juveniles, libre y máster. El programa contempla pruebas de velocidad, medio fondo, marcha atlética, vallas, relevos, saltos, impulso de bala y circuitos infantiles, con el propósito de reunir a deportistas de diferentes niveles y promover la convivencia entre atletas, entrenadores y familias.

El director general de Más Atletismo y coordinador de la Liga Diamante, José Sergio Martínez Tovar, destacó el significado de esta celebración para la organización y la comunidad atlética. "Para la Liga Diamante y Más Atletismo es un orgullo que este estadio sea nuestra casa. Celebrar sus 69 años significa reconocer a quienes han construido su historia y, al mismo tiempo, continuar abriendo oportunidades para las nuevas generaciones", señaló.

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Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 7:30 horas del día de la competencia, cuando también comenzará la entrega de números. El donativo será de 100 pesos por atleta y 200 pesos por equipo de relevos, equivalente a 50 pesos por integrante. Para mayores informes y registros está disponible el correo ligadiamante_atletismo.slp@gmail.com. La Novena Gala busca reunir a distintas generaciones para celebrar el atletismo y la historia de uno de los principales escenarios deportivos de San Luis Potosí.