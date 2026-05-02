logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX | ¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Cruz Azul?

Joel Huiqui asume interinato en Cruz Azul y busca avanzar en la Liguilla contra Atlas.

Por El Universal

Mayo 02, 2026 09:08 a.m.
A
Liga MX | ¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Cruz Azul?

La Liguilla entra en ritmo con un duelo que promete alta tensión. Cruz Azul y Atlas chocan en los cuartos de final, en una serie que promete emociones desde el primer silbatazo.

Cruz Azul llega motivado tras cambio técnico

La Máquina llega con el ánimo a tope tras golear a Necaxa en la última jornada. Ese resultado no solo sumó puntos, también devolvió sensaciones. El equipo se reencontró en la cancha y ahora encara la fase final con ilusión.

El cambio en el banquillo marcó un giro. Tras la salida de Nicolás Larcamón, el grupo encontró aire fresco bajo el mando interino de Joel Huiqui. El técnico celeste asumió el reto con carácter y lanzó un mensaje que encendió a la afición: "Recuerden, la Liguilla no está muertiña".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Atlas apuesta por orden y defensa sólida

Pese a la baja de Erik Lira por convocatoria a Selección Mexicana, el plantel luce sólido. La profundidad y el momento anímico colocan al conjunto como uno de los favoritos al campeonato. Charly Rodríguez, tras su baja del Tricolor, será ahora el capitán y guía de la media.

Del otro lado, el Atlas apuesta por el orden, tal y como lo hicieron ante el América. El plan será cuidar la portería en la ida y golpear en el momento justo. El defensa Rodrigo Schlegel lo confesó: Es muy importante mantener el cero. Este equipo tiene corazón.

¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Cruz Azul?

El duelo entre Atlas y Cruz Azul desde el estadio Jalisco será transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles para el choque de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

· Fecha: Sábado 2 de mayo

· Horario: 21:15

· Transmisión: Canal 5, TUDN, Layvtime YouTube o ViX Premium

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Liga MX | ¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Cruz Azul?
Liga MX | ¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Cruz Azul?

Liga MX | ¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs Cruz Azul?

SLP

El Universal

Joel Huiqui asume interinato en Cruz Azul y busca avanzar en la Liguilla contra Atlas.

Equipo mexicano de clavados destaca en Súper Final de China
Equipo mexicano de clavados destaca en Súper Final de China

Equipo mexicano de clavados destaca en Súper Final de China

SLP

El Universal

Sumó plata en la prueba mixta de 3 y 10 metros con 422.50 puntos

Exitoso Encuentro de Atletismo Máster
Exitoso Encuentro de Atletismo Máster

Exitoso Encuentro de Atletismo Máster

SLP

Romario Ventura

Se realizó la entrega de reconocimientos a destacados atletas potosinos

Sec. Técnica 86 es campeona estatal
Sec. Técnica 86 es campeona estatal

Sec. Técnica 86 es campeona estatal

SLP

Romario Ventura