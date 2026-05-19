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Liga MX | Designan a los árbitros para juegos de la final

Pumas buscan romper 15 años sin título; Cruz Azul quiere su primer campeonato en cinco años

Por El Universal

Mayo 19, 2026 02:22 p.m.
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Liga MX | Designan a los árbitros para juegos de la final

Esta será la tercera ocasión que los Pumas y el Cruz Azul se enfrenten en una final del futbol mexicano. La serie está pareja con un triunfo para cada uno.

Para el juego de ida de la disputa por el título de la Liga MX, el árbitro designado es Ismael López.

Estará acompañado por los asistentes Enrique Bustos y Christian Espinosa.

Mientras que el cuarto será Yonatan Peinado y el quinto Edgar Magdaleno. Diana Pérez será el VAR y Salvador Pérez el AVAR.

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La vuelta estará a cargo de Daniel Quintero, quien saldrá con los asistentes Michel Espinoza y Michel Morales.

El cuarto árbitro será Vicente Reynoso; Karen Díaz, la quinta.

Mientras que Guillermo Pacheco será el VAR y Michel Caballero el AVAR.

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