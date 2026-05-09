Liga MX define a sus primeros semifinalistas este sábado

Este sábado continuará la actividad de la Liga MX con los partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2026, de los cuales quedarán definidos los primeros semifinalistas.

Liga MX cuartos final Clausura 2026 este sábado

Después del drama entre Chivas, Selección Mexicana y Toluca, oficialmente comenzó la concentración del Tri rumbo al Mundial 2026, por lo que los seleccionados verán desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) lo que resta de la Liguilla.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada partido de este sábado.

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Partidos y horarios confirmados para este sábado

Primero, el Guadalajara recibirá en el estadio Akron a los Tigres, con la esperanza de lograr una hazaña y remontar la eliminatoria que está inclinada por 3-1 a favor de los regiomontanos.

Más tarde, la Máquina del Cruz Azul buscará mantener la ventaja (3-2) que obtuvo en el estadio Jalisco contra los rojinegros del Atlas, ahora en el estadio Banorte.

¿Cuándo y dónde ver en vivo Chivas vs Tigres?

· Día: sábado 9 de mayo

· Hora: 19:07 horas

· Transmisión: Prime Video

¿Cuándo y dónde ver en vivo Cruz Azul vs Atlas?

· Día: sábado 9 de mayo

· Hora: 21:15 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.