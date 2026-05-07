Liga MX Femenil 2026: horarios y canales para semifinales de ida

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El camino por la corona de la

continúa este jueves, día en el que arrancan las

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del torneo, donde, América y Toluca están a la caza por un boleto a la final.Las Tuzas abren el telón de la antesala a la final, cuando reciban a las de Monterrey en elen punto de las. El equipo hidalguense arriba al duelo tras eliminar a las Chivas (3-2 marcador global); por su parte, las regiomontanas dejaron en el camino al Cruz Azul con un contundente 5-1 en el global.En la otra llave encontramos a lasy las. Las acciones comienzan a lasy el juego tiene como sede el. Las escarlatas sorprendieron al eliminar a las Amazonas con un 4-2 en el global; mientras que el América se encargó de superar las Bravas de Juárez, aunque sufrieron para hacerlo, se impusieron 4-3 a las fronterizas.¿Dónde ver en vivode lavsHorario:Lugar:Transmisión:Horario:Lugar:Transmisión:, TUDN y Canal 9.