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Liga MX Femenil 2026: horarios y canales para semifinales de ida

Las semifinales de la Liga MX Femenil 2026 comienzan con partidos clave para definir finalistas.

Por El Universal

Mayo 07, 2026 01:29 p.m.
A
Liga MX Femenil 2026: horarios y canales para semifinales de ida

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El camino por la corona de la

Liga MX Femenil
continúa este jueves, día en el que arrancan las semifinales

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del torneo Clausura 2026, donde Pachuca, Rayadas, América y Toluca están a la caza por un boleto a la final.
Las Tuzas abren el telón de la antesala a la final, cuando reciban a las de Monterrey en el Estadio Hidalgo en punto de las 19:00 horas. El equipo hidalguense arriba al duelo tras eliminar a las Chivas (3-2 marcador global); por su parte, las regiomontanas dejaron en el camino al Cruz Azul con un contundente 5-1 en el global.
En la otra llave encontramos a las Diablas y las Águilas. Las acciones comienzan a las 21:00 horas y el juego tiene como sede el Estadio Nemesio Diez. Las escarlatas sorprendieron al eliminar a las Amazonas con un 4-2 en el global; mientras que el América se encargó de superar las Bravas de Juárez, aunque sufrieron para hacerlo, se impusieron 4-3 a las fronterizas.
¿Dónde ver en vivo semifinales de la Liga MX Femenil?
Pachuca vs Rayadas
Horario: 19:00 horas
Lugar: Estadio Hidalgo
Transmisión: FOX

Toluca vs América
Horario: 21:00 horas
Lugar: Estadio Nemesio Diez
Transmisión: VIX, TUDN y Canal 9.

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