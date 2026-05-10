Liga MX Femenil 2026: horarios y canales para semifinales
América buscará asegurar su pase a la final tras vencer 7-1 a Toluca en el partido de ida.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, laLiga MX Femenil definirá a los dos equipos que serán protagonistas en la pelea por el campeonato
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Por un lado, América recibirá a Toluca en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Las dirigidas por Ángel Villacampa prácticamente ya están clasificadas a la última ronda del torneo Clausura 2026, después de la goleada (1-7) que le propinaron a las Diablas Rojas.
En el partido de ida, una solitaria anotación de Abby Erceg (20') no pudo contra los goles que Scarlett Camberos (8'), Kimberly Rodríguez (12'), Irene Guerrero (37'), Nancy Antonio (63'), Aylín Aviléz (81') y un doblete Geyse Ferreira (23' y 52').
En la otra semifinal, Monterrey y Pachuca se medirán en el Estadio BBVA para definir quién enfrentará al América en la pelea por el título.
Durante el encuentro de ida, las Tuzas sacaron ventaja (2-0) ante las Rayadas gracias a los goles de Aline Gomes (10') y Charlyn Corral (76').
Estos son los horarios y los canales de transmisión para ver las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
América vs Toluca | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión a través de la señal ViX Gratis, TUDN, Nu9ve y canal de YouTube de la Liga MX Femenil.
Monterrey vs Pachuca | 18:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis y canal de YouTube de la Liga MX Femenil.
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