Liga MX Femenil 2026: horarios y canales para semifinales

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, la

definirá a los dos equipos que serán protagonistas en la pelea por el

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Por un lado,recibirá a Toluca en la cancha del. Las dirigidas por Ángel Villacampa prácticamente ya están clasificadas a la última ronda del torneo Clausura 2026, después de la goleada (1-7) que le propinaron a las Diablas Rojas.En el, una solitaria anotación de(20') no pudo contra losque Scarlett Camberos (8'), Kimberly Rodríguez (12'), Irene Guerrero (37'), Nancy Antonio (63'), Aylín Aviléz (81') y un doblete Geyse Ferreira (23' y 52').En la otra semifinal,se medirán en elpara definir quién enfrentará alen la pelea por el título.Durante el encuentro de ida, lassacaron ventaja (2-0) ante las Rayadas gracias a losde(10') y Charlyn Corral (76').Estos son losy lospara ver las semifinales del Clausura 2026 de lavs Toluca |(tiempo del centro de México) | Transmisión a través de la señal, TUDN, Nu9ve y canal de YouTube de lavs(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal dey canal de YouTube de la