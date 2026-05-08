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Liga MX: partidos de vuelta definen semifinalistas del Clausura 2026

Cuatro partidos de vuelta en la Liguilla del futbol mexicano definirán a los semifinalistas del Clausura 2026.

Por El Universal

Mayo 08, 2026 12:01 p.m.
A
Liga MX: partidos de vuelta definen semifinalistas del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana, continúa la actividad de la

Liguilla
del futbol mexicano

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, con cuatro partidos que prometen muchas emociones.
Luego de que se disputaran los partidos de ida de los cuartos de final, solamente quedan 90 minutos por delante para conocer a los semifinalistas.
De momento, ninguna eliminatoria está definida, pero hay algunos equipos que obtuvieron una ventaja importante en el primer capítulo.
Por ejemplo, los Tigresvencieron (3-1) a las Chivas en el estadio Universitario, por lo que la ventaja les permite tener cierta tranquilidad en su visita al Akron.
No obstante, el Rebaño, gracias a la posición en la tabla, sólo necesita igualar el marcador global para clasificar a la antesala de la final.
En otra de las llaves, el Cruz Azulderrotó (2-3) al Atlas en el Jalisco y tendría que perder por dos anotaciones, sin marcar, para quedar eliminado del Clausura 2026.
Por su parte, el Pachuca se impuso (0-1) al Toluca en el Nemesio Diez y, al estar mejor ubicado en la clasificación, también tendría que caer por dos tantos para despedirse del torneo.
Mientras que los únicos equipos que empataron (3-3) en la ida fueron el América y los Pumas, porque es la serie más abierta de todas.
El global le permite al conjunto de Efraín Juárez echar al de André Jardine y avanzar, pero un gol no es mucha ventaja.
El Olímpico Universitario será el escenario del segundo episodio del Clásico Capitalino.
De momento, no hay ningún semifinalista confirmado, pero en los próximos días todo estará listo para estar más cerca de la final de la Liga MX.

¿Cuándo y dónde ver en vivo los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX?
· Chivas vs Tigres
· Fecha: Sábado 9 de mayo
· Hora: 19:07
· Estadio: Akron
· Transmisión: Amazon Prime
· Cruz Azul vs Atlas
· Fecha: Sábado 9 de mayo
· Hora: 21:15
· Estadio: Banorte
· Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium
· Pachuca vs Toluca
· Fecha: Domingo 10 de mayo
· Hora: 17:00
· Estadio: Hidalgo
· Transmisión: FOX ONE/FOX+
· Pumas vs América
· Fecha: Domingo 10 de mayo
· Hora: 19:15
· Estadio: Olímpico Universitario
· Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium

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