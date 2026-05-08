Liga MX: partidos de vuelta definen semifinalistas del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana, continúa la actividad de la

del

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, conque prometen muchas emociones.Luego de que se disputaran losde los, solamente quedan 90 minutos por delante para conocer a losDe momento,está definida, pero hay algunos equipos que obtuvieron unaen elPor ejemplo, los(3-1) a lasen el estadio Universitario, por lo que la ventaja les permite tener cierta tranquilidad en su visita al Akron.No obstante, el, gracias a la posición en la tabla, sólo necesita igualar el marcador global paraa la antesala de la final.En otra de las llaves, el(2-3) alen el Jalisco y tendría que perder por dos anotaciones, sin marcar, para quedar eliminado del Clausura 2026.Por su parte, else(0-1) alen el Nemesio Diez y, al estar mejor ubicado en la clasificación, también tendría que caer por dos tantos para despedirse del torneo.Mientras que los únicos equipos que empataron (3-3) en la ida fueron ely los, porque es la serie más abierta de todas.El global le permite al conjunto de Efraín Juárez echar al de André Jardine y avanzar, pero un gol no es mucha ventaja.Elserá el escenario deldelDe momento, no hayconfirmado, pero en lostodo estará listo para estar más cerca de la final de la Liga MX.¿Cuándo y dónde ver en vivo los partidos de vuelta de losdel Clausura 2026 de la Liga MX?vs· Fecha:· Hora: 19:07· Estadio: Akron· Transmisión:vs· Fecha:· Hora: 21:15· Estadio: Banorte· Transmisión:/TUDN/ViX Premiumvs· Fecha:· Hora: 17:00· Estadio: Hidalgo· Transmisión:/FOX+vs· Fecha:· Hora: 19:15· Estadio:· Transmisión:/TUDN/ViX Premium