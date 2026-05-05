LigaMX Femenil: Quedan definidos días y horarios de semifinales
América y Toluca disputarán partidos de ida y vuelta en Estadio Nemesio Diez y Ciudad de los Deportes
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La Liga MX Femenil dio a conocer los días y horarios en que se jugarán las Semifinales del Clausura 2026.
AMÉRICA VS TOLUCA
IDA: Jueves 7 de mayo | 21:00 horas | Estadio Nemesio Diez
VUELTA: Domingo 10 de mayo | 12:00 horas | Estadio Ciudad de los Deportes
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RAYADAS VS PACHUCA
IDA: Jueves 7 de mayo | 19:00 horas | Estadio Hidalgo
VUELTA: Domingo 10 de mayo | 18:15 horas | Estadio BBVA.
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