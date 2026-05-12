Lionel Messi gana 28 millones en salario MLS 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).-

, considerado uno de los

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de todos los tiempos, volvió a colocarse en el centro de la conversación tras revelarse las cifras de su impresionante salario con elDesde suen 2023, el campeón del mundo con Argentina no solo ha elevado elde la liga, sino también el valor de la franquicia, convirtiéndose en tiempo récord en eldel campeonato, con una ventaja que duplica ampliamente a cualquier otro futbolista.De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación de Jugadores de la MLS, publicado en 2026, Messi percibe un salario base cercano a los 25 millones de dólares, con una compensación total que asciende a poco más de 28.3 millones. Una cifra que lo coloca muy por encima del segundo mejor remunerado, el surcoreano, actual jugador de Los Angeles FC.El reporte también destaca eldeldentro de la liga, al contar con una nómina que alcanza los 54.6 millones de dólares, superando por más de 20 millones a LAFC, que ocupa el segundo puesto con 32.7 millones. La diferencia es aún más marcada frente a equipos como Philadelphia Union, que registra la masa salarial más baja con 11.7 millones., quien será parte de laen laque arrancará en un mes en México, Estados Unidos y Canadá, vivirá un momento histórico en su carrera al disputar su, igualando la marca de Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.