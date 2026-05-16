Lionel Messi tendrá calle con su nombre en EU

En el Mundial 2026, el futbolista argentino Lionel Messi intentará escribir su nombre en la prestigiosa lista de jugadores bicampeones del mundo, aunque su misión de levantar el trofeo más preciado de todos ya fue cumplida.

Homenaje a Messi en Berkeley Heights

El impacto del ocho veces ganador del Balón de Oro en el mundo es inmenso, de forma que en Estados Unidos será homenajeado con una calle que lleve su nombre.

Este sábado trascendió que en la ciudad de Nueva Jersey, en la localidad de Berkeley Heights, ubicada en el condado de Union, se nombró a una calle Lionel Messi, con el objetivo de honrar el impacto cultural, deportivo y mediático que ha tenido la Pulga en Estados Unidos desde su llegada a la MLS para ser jugador del Inter Miami.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto de Messi en la MLS y el Mundial

Desde su llegada a Estados Unidos, Messi impulsó el crecimiento del deporte en el país y ha roto récords de asistencia prácticamente en todos los estadios de la MLS. De hecho, el homenaje en Berkeley Heights se encuentra a unos 40 kilómetros del MetLife Stadium, donde el 19 de julio se disputará la final del Mundial.

El letrero de la 'Leo Messi Way' está ubicado frente al Patria Station Café, un restaurante que tiene como propietaria a la bailarina argentina Carolina Zokalski. Sin embargo, el gobierno municipal anunció que este letrero estará presente solamente durante la Copa del Mundo.