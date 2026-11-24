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La Liga MX informó los días y horarios de los partidos de Cuartos de Final del Apertura 2026, instancia que disputará sus duelos de ida entre miércoles y jueves, mientras que las llaves cerrarán el sábado y domingo, días en los que se conocerán a los cuatro semifinalistas del certamen.

Después del final de la temporada regular del Apertura 2026 ya conocemos a los ocho equipos que pelearán por el título en la fase de eliminación directa. La Jornada 17 dejó muchas sorpresas y la eliminación de equipos como Santos y Querétaro que gran parte de la recta final se mantuvieron en zona de clasificacion.

En la parte alta de la Tabla General, Cruz Azul y Chivas definieron el liderato tras la caída de América frente a Tigres en la última jornada.

Pachuca, Monterrey y León lograron llegar a la Liguilla con sus triunfos en el último partido de la Fase Regular.

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Toluca será uno de los grandes protagonistas de esta Liguilla, pues de avanzar a la Final, el calendario de la liga deberá ser modificado y habrá final navideña por su participación en la Copa Intercontinental.