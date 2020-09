Listo Calleja para la 6ta. y 7ma. fecha en la Trucks

Con la encomienda de obtener mejores resultados que los de la doble fecha anterior, el piloto capitalino, Emilio Calleja, se dijo listo para afrontar la sexta y séptima fecha de la Trucks México Series 2020, que se disputarán, el próximo viernes y sábado sin público en las gradas, en el Autódromo EcoCentro de Querétaro.

Calleja quien tripula la camioneta marcada con el número 16 Promels-SamsaraShakes resaltó que su equipo trabajo en el espacio de tiempo entre una fecha y otra para sacar los detalles que le impidieron obtener una mejor posición en Puebla.

"Estamos listos y entusiasmados, tras platicar con todo el equipo y darle la vuelta a la página por lo sucedido en Puebla, estamos motivados como siempre. La emoción sigue porque es circuito y me gusta bastante", expresó Calleja Salinas.

"Hicimos bastantes cambios en la camioneta de reseteo y motor para lograr eliminar la falla que nos estuvo molestando y obtener un buen resultado, tanto el equipo como yo creemos que todo quedó a punto no queda más que llegar, entrenar, meter buenos tiempos y tener un gran resultado ahora en Querétaro", indicó el joven piloto de 18 años de edad.

El integrante del equipo 2B Racing señaló que se irá contento del doble compromiso en la capital queretana, si obtiene la mayor cantidad de puntos posibles.

"No me gustaría decir ningún lugar para esta fecha, mientras sea un buen resultado para mí y el equipo nos vamos con las manos llenas, hemos estado trabajando justo en las expectativas, definitivamente no queremos andar debajo de eso con buenos puntos nos vamos más que felices", estableció el capitalino.

"Hemos estado a pasitos del podio, esperemos poder demostrar que podemos andar en esta fecha", apuntó Emilio, quien agradeció el apoyo de sus patrocinadores y escudería.

Emilio consideró que el quinto puesto que ocupa en el campeonato de pilotos con 193 unidades, es producto de toda la gente que le ha apoyado, como son su coach, equipo y familia, y de lo que ha demostrado en las pistas.

"Es un buen resultado siempre queremos aspirar a más, creemos que aún se puede (lograr el título de Novato del Año), apenas estamos a la mitad del calendario, vamos muy bien, cada vez agarrando mejor ritmo, definitivamente esa sigue siendo nuestra meta", concluyó el estudiante de preparatoria.