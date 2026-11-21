Listos 4tos. de final de Nations League
Tendrá revanchas del Mundial: España-Francia e Inglaterra-Noruega
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México.- Este viernes 20 de noviembre se realizó el sorteo del cuadro completo de la UEFA Nations League 2026-27.
Por tal motivo, las ocho selecciones que todavía siguen con vida ya conocen su camino rumbo a la final, que se jugará el 13 de junio.
Alemania, Bélgica, España, Francia Inglaterra, Noruega, Países Bajos y Portugal son los países que siguen en la lucha por conquistar el trofeo de la quinta edición de este torneo.
DEFINIDOS LOS CUARTOS DE FINAL DE LA UEFA NATIONS LEAGUE:
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España vs. Francia; Noruega vs. Inglaterra; Países Bajos vs. Portugal; y Bélgica vs. Alemania.
De esta manera, quedó confirmado cómo serán las llaves de cara a las semifinales y la disputa por el título.
El ganador del duelo entre la Furia Roja y Les Bleus se enfrentará al ganador del duelo entre los Tulipanes y los Lusos.
Mientras que el vencedor de la llave de los Vikingos contra los Tres Leones se jugará ante el vencedor de la llave de los Diablos Rojos y la Mannschaft.
Cabe recordar que dos cruces tendrán sabor a revancha luego de lo que sucedió en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
España y Francia se vuelven a ver las caras tras aquella semifinal que disputaron en el AT&T Stadium de Arlington.
En aquel encuentro, los españoles derrotaron (0-2) a los franceses y clasificaron a la final del Mundial.
Por tal motivo, los galos buscarán cobrar venganza ante la actual campeona del mundo.
Mientras que Noruega e Inglaterra también tiene una nueva historia que contar, después de la pasada justa mundialista.
Los noruegos y los ingleses se toparon en los cuartos de final y protagonizaron un partidazo en el Hard Rock Stadium de Miami.
El boleto entre las cuatro mejores selecciones del planeta fue para el Equipo de la Rosa que triunfó (1-2) en tiempos extra.
No obstante, los compromisos entre Países Bajos y Portugal y Bélgica y Alemania también tiene los argumentos necesarios para ser grandes cruces.
Los portugueses buscarán ser bicampeones de la UEFA Nations League, ya que conquistaron el trofeo en la última edición venciendo a España en la final.
La Furia Roja, por su parte, intentará llegar a la final por cuarto torneo año consecutivo.
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