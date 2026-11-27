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La organización de la tradicional Dolores 200, que se celebrará en Dolores Hidalgo, Guanajuato, se reporta lista para recibir la gran final del Campeonato Nacional de Off Road 2026, en su edición número 17. Para esta competencia se prepara una ruta de 50 kilómetros que pondrá a prueba la habilidad de pilotos y copilotos, con caminos secos de terracería, tramos de lodo, cruces de arroyos y sectores de piedras sueltas. Se espera la participación de más de 60 automóviles, que deberán completar cuatro vueltas para recorrer un total de 200 kilómetros.

La representación de San Luis Potosí estará integrada por Monse de la Rosa, Braulio Torres, Bruno Torres, Arturo Monternach, Kevin Rodrigo López, Pablo Vázquez, Guillermo Vázquez, Sofía Abigail Vázquez, Pedro Pablo López, Juan Pablo González, Juan Duarte, Chale Morales, Javier López Portales, Pepillo Gil, Gustavo Delgado y Federico Velazco. Este último llegará con la posibilidad de disputar el título nacional de la Clase 5-1600, en una cerrada competencia frente al piloto Edson Valenzuela, de Matamoros, Coahuila.

Como parte del programa, el viernes 27 de noviembre se realizará la revisión técnica y exhibición de los automóviles a las 16:00 horas, en el estacionamiento de la Presidencia Municipal; posteriormente, a las 21:00 horas, tendrá lugar la junta de pilotos, equipos, organizadores y autoridades en el salón de usos múltiples del mismo recinto. Para el sábado 28 está programado el arranque cronometrado del primer participante a las 9:00 horas, en la comunidad de La Ventilla, donde comenzará la actividad competitiva.

En busca de cerrar la temporada con el campeonato nacional, el piloto potosino Federico Velazco, conocido como «El Sonrisas», señaló que tanto él como su copiloto Irving De Alva han trabajado para alcanzar este objetivo, luego de conquistar el Campeonato Estatal 2026. Velazco expresó su deseo de llevar el título nacional a San Luis Potosí y destacó la importancia de la Dolores 200, una competencia que reúne a pilotos de distintas partes del país. Asimismo, agradeció a las autoridades de Dolores Hidalgo por el apoyo brindado al deporte motor.

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