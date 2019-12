Los 12 escándalos en el futbol mexicano del 2019; Atlético de San Luis "cooperó" con cuatro

El futbol mexicano no es solo goles, finales y grandes juegos, sino también hechos que van más allá de la cancha.

Los escándalos no dejaron de aparecer en este 2019, escándalos que fueron desde temas de indisciplina en Selección Mexicana, pasando por despidos injustificados, insultos a árbitros, temas e corrupción, la desafiliación de Veracruz, falta de solidaridad en el gremio y crisis económica en los equipos. Todo eso se vivió en el año que está por terminar.

"Tecatito" le miente a Martino (Marzo). La primera piedra en el zapato para Gerardo Martino, técnico nacional, fue la mentira de Jesús Manuel Corona. El "Tecatito" estaba convocado para la Fecha FIFA de marzo, pero no se presentó aludiendo a una lesión en el tobillo. Lo extraño fue que a la siguiente semana apareció jugando con su equipo, el Porto de Portugal.

Entre llamadas al teléfono descompuesto, irresponsabilidad del jugador, y abuso del club lusitano, el Tata se molestó y en consecuencia lo dejó fuera de la Copa Oro y las siguientes convocatorias, aunque al final del año, lo disculpó.



El famoso brunch de los seleccionados (septiembre). En un tiempo libre que tuvieron los seleccionados nacionales en Nueva York, durante una concentración para juegos amistosos, salieron a la luz fotografías de Javier Hernández, Miguel Layún, Marco Fabián, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa en un brunch, en compañía de algunas mujeres.

El problema fue que trascendió que Layún, Hernández y Fabián, metieron a algunas de estas chicas al hotel del Tricolor en la siguiente parada, San Antonio, Texas. Sin confirmarse nada, el escándalo ha hecho cimbrar el seno del equipo mexicano y más ahora que Miguel Layún acusó que dentro del equipo mexicano, en este tema, le han dado puñaladas por la espalda.



Crisis en Cruz Azul. Pedro Caixinha es despedido como director técnico de Cruz Azul, y cuando todo hacía indicar que Antonio Mohamed llegaría al equipo de la mano de Ricardo Peláez, intempestivamente apareció en un programa televisivo de ESPN, Víctor Garcés, quien dijo ser todavía vicepresidente del club, anunciando que Peláez no tenía autoridad para nombrar al sucesor de Caixinha, y que el puesto sería tomado por Robert Dante Siboldi.

Esto ocasionó que en pleno programa Peláez renunciara a la dirección deportiva de la Máquina. Esto desató una gran crisis directiva en el equipo de La Noria que afectó en la cancha, ya que el equipo ni siquiera clasificó a la Liguilla. Además, Garcés demandó al presidente del club Guillermo Álvarez, para pedirle cuentas sobre el estado del equipo, sin ser reconocido como miembro de la institución, ni tampoco en la Federación Mexicana de Futbol.



Salida de Alfonso Sosa como entrenador de San Luis (septiembre). Alfonso Sosa llevaba un buen paso con el "Benjamín" de la Liga MX, el Atlético de San Luis, pero los rumores sobre que "alguien" en la directiva quería meterle el pie, crecían. De buenas a primeras la directiva auspiciada por el Atlético de Madrid de España, anunció la salida del técnico acusándolo de malos tratos hacia algunos jugadores del plantel. Esta fue la primera piedra en las malas decisiones dentro del equipo sanluisino.



Despiden a doctora del San Luis (septiembre). Saida Abudd, doctora del equipo femenil del Atlético de San Luis fue despedida de la institución sin razón aparentemente. La dirigencia habló de que la especialista le faltó al respeto al cuerpo técnico, lo que ella negó tajantemente. Todo pareció ser porque según algunos directivos de segundo rango, la doctora aparecía mucho en redes sociales.



Miguel Herrera insulta a los árbitros (octubre). En plena campaña para erradicar los insultos homofóbicos en los estadios del futbol mexicano, se dio esto: Al término del juego entre Cruz Azul y América, donde los Cementeros golearon a las Águilas, Miguel Herrera llamó "putos" al cuerpo arbitral encabezado por Marco Ortiz, quien lo había expulsado del partido, lo que ocasionó que le dieran tres juegos de suspensión.



Tigres se aprovecha de Veracruz. Los jugadores de los Tiburones Rojos del Veracruz, como medida por la falta de pago de sueldos, amenazaron con no jugar el partido ante Tigres de UANL en la jornada catorce. Al final se presentaron pero en protesta no tomaron parte en el juego durante los primeros minutos de este, lo cual fue aprovechado por los felinos para anotar dos goles, en una muestra total de falta de solidaridad dentro del gremio de futbolistas.



Gaspar Servio se burla de Culiacán (octubre). Hechos violentos derivados de la captura y liberación inmediata del hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán, Ovidio, inundaron la ciudad de Culiacán, Sinaloa y al portero del equipo local, los Dorados, se le hizo fácil burlarse de la situación por medio de redes sociales. En consecuencia, el club lo despidió.



Bronca entre aficionados de San Luis y Querétaro (octubre). Al final del juego de la Fecha 14 entre el Atlético de San Luis y Querétaro se desató una gran brinca en la tribuna que nunca puso ser controlada por las autoridades. La seguridad del estadio pasó a la gente a la cancha, con el juego aun desarrollándose, lo que puso en peligro a los jugadores. Esto desató que el estadio del club sanluisino, el Alfonso Lastras, fuera vetado por dos partidos.



Escándalo Matosas (octubre). En sustitución de Alfonso Sosa llegó al Atlético de San Luis, Gustavo Matosas, que apenas unos días antes renunció a la selección de Costa Rica porque dijo que se aburría. El uruguayo entregó malos resultados al equipo sanluisino, pero el colmo fue que salió a la luz una grabación telefónica dónde su promotor, Fernando Pavón negocia con él un supuesto soborno para llevar al jugador Matías Britos al León, allá por el 2015. La salida de Matosas fue inminente para tratar de limpiar la imagen del club.



Desafiliación de Veracruz (diciembre). Se veía venir. Durante meses los escándalos que rodeaban al club Veracruz y su dueño Fidel Kuri tuvieron consecuencias. Entre adeudos a jugadores, cuerpo técnico y clubes en México y el extranjero, la Liga y la Federación Mexicana de Futbol tuvieron que tomar la decisión de desafiliar a los Tiburones Rojos.

A Kuri le negaron la entrada a la última Asamblea de Dueños celebrada en Toluca y días después le informaron oficialmente su expulsión del futbol mexicano, dejando en el aire falta de pago a jugadores, que como respaldo sólo tenían la palabra del empresario, la cual no ha cumplido aún.



Potros UAEM se va del ascenso (diciembre). Debido a falta de capacidad económica, los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, decidieron abandonar el Ascenso MX, dejando al equipo con trece equipos. A esto se agregó la muerte de Jimmy Goldsmith, dueño de Loros de Colima que dio como consecuencia que sus herederos decidieran dejar de apoyar económicamente al club, lo que hizo que el Ascenso quedara a la deriva con doce clubes y en la incertidumbre sobre su futuro.