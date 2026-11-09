Los Bengals se imponen a Falcons

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MADRID.- Los Bengals de Cincinnati vencieron 34-17 a los Falcons de Atlanta ante 78,660 aficionados en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, en lo que significó el segundo partido de temporada regular de la NFL en este país y la primera victoria internacional en la historia de la franquicia de Cincinnati.

La ofensiva de los Bengals (6-2) lució imparable guiada por el mariscal de campo Joe Burrow, quien completó 24 de 29 pases para 271 yardas, firmando tres pases de anotación y un touchdown terrestre. Con este resultado, Cincinnati ligó su cuarta victoria consecutiva y acumuló cuatro partidos en fila anotando 30 puntos o más, una hazaña que el equipo no conseguía desde la temporada de 1997.

El receptor Ja´Marr Chase fue la gran figura del encuentro al registrar 10 recepciones para 155 yardas y un touchdown. Chase impuso una marca personal en su carrera al conseguir 142 de esas yardas únicamente en la primera mitad. El arsenal aéreo lo complementó Tee Higgins con dos recepciones de touchdown, celebrando de manera peculiar junto a Chase con ademanes de torero y toro en honor al público español, mientras que Burrow festejó al estilo del futbolista brasileño Neymar.

Por parte de los Falcons (3-6), que sufrieron su segundo descalabro consecutivo, el novato Michael Penix Jr. mostró una mejoría respecto a su juego anterior bajo techo cerrado, terminando con 162 yardas por pase, un touchdown hacia el ala cerrada Charlie Woerner y una intercepción tardía. El corredor Bijan Robinson fue el elemento más destacado de Atlanta al sumar 100 yardas terrestres con una anotación en 19 acarreos, además de 47 yardas por recepción. El evento estuvo enmarcado por un ambiente festivo con la presencia de leyendas como Roberto Carlos y el show de medio tiempo a cargo de Manuel Turizo, aunque también se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de un reciente accidente de trenes de alta velocidad en España.

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