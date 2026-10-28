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Los Colts traspasan a Nelson a los Seahawks

Por AP

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Los Colts traspasan a Nelson a los Seahawks
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      INDIANAPOLIS.- Quenton Nelson tuvo un impacto de All-Pro desde el primer momento con los Colts de Indianapolis.

      Los Seahawks de Seattle, campeones defensores del Super Bowl, creen que puede hacer lo mismo para su juego terrestre, que atraviesa dificultades.

      Nelson fue traspasado a los Seahawks por dos selecciones del draft una semana después de que la copropietaria del equipo, Carlie Irsay-Gordon, despidiera al gerente general Chris Ballard, quien lo seleccionó con la sexta elección global en 2018. Las selecciones son una de tercera ronda de 2027 y una de quinta ronda de 2028, y esto podría indicar que vienen más movimientos.

      “Como dije al inicio de la temporada, el sentido de urgencia nunca ha sido mayor. Nuestro estándar es competir por campeonatos, y creo que es necesario un cambio de liderazgo para cumplir con ese estándar. Tomar esta decisión durante la temporada fue deliberado. Esperar solo retrasaría el trabajo importante que debe comenzar ahora”, señaló Irsay-Gordon en un comunicado la semana pasada.

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      Nelson, el tercer guardia mejor pagado de la liga, había sido un pilar en la línea ofensiva durante casi una década en Indianápolis. Pero su contrato vence después de la temporada, y Nelson se ha mostrado reacio a hablar sobre sus planes a futuro tras la salida de Ballard.

      “Siento que todos vinieron a trabajar y están haciendo lo mejor que pueden. No sé qué más decir”, dijo Nelson después de que Indianápolis perdió su tercer partido consecutivo el fin de semana pasado por 16-10 en Minnesota.

      Indianápolis estuvo dispuesto a canjear a Nelson porque quiere más capital de draft para compensar la pérdida de selecciones de primera ronda de 2026 y 2027 que fueron enviadas a los Jets de Nueva York en noviembre pasado para adquirir al esquinero All-Pro Sauce Gardner.

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