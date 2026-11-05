Los Jaguars, a reafirmarse

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México.- Los Ravens de Baltimore (4-4) y los Jaguars de Jacksonville (5-2) serán los encargados de inaugurar la Semana 9 en la temporada de la NFL, en el estadio M&T Bank, un duelo de realidades opuestas, pero que promete grandes emociones.

Baltimore buscará detener una racha de tres derrotas consecutivas, mientras Jacksonville intentará aprovechar el complicado momento de su rival para consolidarse como uno de los protagonistas en la Conferencia Americana. Con las ausencias de Lamar Jackson (por una lesión en el pulgar derecho) y Tyler Huntley, quien será operado del pie derecho, los Ravens tienen un panorama desalentador.

En su lugar, estará el novato Joe Fagnano, quien se convertirá en el segundo quarterback de primer año no seleccionado en el Draft en ser titular con los Ravens, en 32 años de historia.

Fagnano ingresó en la reciente derrota contra los Bills de Buffalo. Completó 10 de 21 pases, para 91 yardas, con una intercepción y tres capturas.

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Jacksonville, por su parte, viene de una contundente victoria sobre los Colts de Indianapolis, donde Trevor Lawrence lanzó para 210 yardas y tres touchdowns, mientras Bhayshul Tuten brilló con 104 yardas terrestres y dos anotaciones. La ofensiva de los Jaguars buscará aprovechar la inestabilidad defensiva de Baltimore, que ha permitido 71 puntos en sus más recientes dos compromisos. Además, intentará presionar al joven pasador.