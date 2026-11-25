Los Orioles pactan con Freddy Peralta
Llega como agente libre para liderar una rotación tras la salida de Rogers
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Tras un cierre de temporada dominante, el lanzador derecho dominicano Freddy Peralta pactó como agente libre con los Orioles de Baltimore por cinco años y 125 millones de dólares. El dos veces All-Star, de 30 años, será presentado oficialmente en conferencia de prensa el lunes y asumirá el liderato de una rotación que recientemente perdió al zurdo Trevor Rogers, quien firmó con los Cachorros de Chicago.
Mike Elias, presidente de operaciones de beisbol de Baltimore, destacó la mentalidad ganadora y el profesionalismo de Peralta, proyectándolo como el primer abridor por delante de Shane Baz, Kyle Bradish y Brandon Young.
El 2026 de "Fastball Freddy" estuvo marcado por el contraste. Tras ser cambiado desde Milwaukee a los Mets de Nueva York en enero, sufrió una primera mitad difícil con marca de 5-9 y efectividad de 4.99. Sin embargo, al pasar a los Rays de Tampa Bay en agosto, recuperó su mejor versión (5-2, 3.25 ERA) y ayudó al equipo a conquistar el Este de la Liga Americana.
En postemporada, Peralta fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato ante Cleveland tras registrar efectividad de 0.75, aunque posteriormente cayó ante su exequipo, los Cerveceros, en el tercer juego de la Serie Mundial.
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