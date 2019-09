Los siete técnicos despedidos en el Apertura 2019

Con la salida de Diego Alonso del Monterrey, ya suman siete los directores técnicos que han perdido su empleo en lo que va del Apertura 2019.



Y sus reemplazos quizá no fueron lo que se esperaba.

"CHELÍS"

José Luis Sánchez Solá, "Chelís", terminó su aventura en el Puebla (Fecha 5) y dice, su carrera como técnico. El entrenador empató un juego y perdió tres, había descansado ya una fecha. Octavio Becerril dirigió un partido como interino hasta la llegada de Juan Reynoso.

TORRENTE

El segundo fue Javier Torrente, de Morelia, que se fue en la misma quinta jornada que "Chelís" con un juego ganado y cuatro perdidos. Llegó Pablo Guede quien ha entregado buenas cuentas.

"OJITOS" MEZA

Enrique Meza llegó con mucha ilusión al Veracruz, para trabajar junto a sus hijos. Pero la ilusión duró sólo seis juegos. Un punto de 18 posibles provocó que el "Ojitos" renunciara. José Luis González China asumió un par de juegos hasta que llegó Enrique López Zarza quien tampoco ha podido ganar.

CAIXINHA

En medio de turbulencias directivas Pedro Caixinha dejó a Cruz Azul. Diez puntos en ocho juegos no fueron suficientes para convencer a la dirigencia encabezada por... No se sabe por quién. Robert Dante Siboldi en cuatro juegos sólo ha ganado tres puntos, así que no se justifica el cambio.

SOSA

El cambio más incomprensible fue el de Alfonso Sosa en el Atlético de San Luis. Con una buena racha de juegos sin perder, el mexicano fue echado por los dirigentes españoles que administran el equipo sanluisino. Gustavo Matosas, su reemplazo, lleva tres derrotas en cuatro juegos...

BOY

Tomás Boy llegó a Guadalajara el torneo pasado sólo para dirigir cuatro juegos. Si le iba bien iba a continuar, le fue mal pero le respetaron su estadía. Pero "El Jefe" no pudo con el paquete y su cabeza fue cortada en la fecha 11, una antes del Clásico Nacional. Luis Fernando Tena, quien entró por él, se estrenó con una humillante goleada con marca americanista.

ALONSO

Sólo ganar 16 puntos para la nómina más cara del futbol mexicano, fue la sentencia de Diego Alonso con los Rayados de Monterrey, quien completa a los siete técnicos que han perdido su empleo en el Clausura 2019.