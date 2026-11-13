Man United cesa a Michael Carrick

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LONDRES.- El club Manchester United anunció la destitución del DT Michael Carrick e inició tratativas con la Federación de Futbol de Estados Unidos (USSF) para contratar al argentino Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de ese país norteamericano desde 2024.

"Michael regresó al club en enero y llevó al equipo a alcanzar el tercer puesto en la Premier League, ganando 12 de los 17 partidos restantes de la temporada 2025-26 y sumando más puntos que cualquier otro conjunto de la liga durante ese período", se lee en el comunicado emitido por los "Diablos Rojos" en su sitio web.

"Tras un inicio de temporada decepcionante, el club ha llegado a la conclusión -extremadamente difícil- de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones", agrega la nota publicada cuatro días después del agónico empate 4-4 que Manchester United rescató como local contra Aston Villa por la décima fecha de la Premier League. El club planea nombrar al sucesor permanente de Carrick lo antes posible, con Pochettino liderando la lista

de candidatos.

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El contrato de Pochettino, de 54 años y quien dirigió al Southampton, al Tottenham y al Chelsea, con la USSF incluye una cláusula de liberación de 10 millones de dólares en caso de ser contactado por determinados clubes del mundo.

La prensa inglesa publicó que Manchester United inició contactos con la USSF por Pochettino tras el despido de Carrick decidido luego de la reunión que el administrador delegado Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox mantuvieron con Sir Jim Ratcliffe, accionista minoritario que controla las estrategias deportivas de los "Diablos Rojos".

Manchester United acumula 20 títulos de la Premier League, la misma cantidad que Liverpool, pero su coronación más reciente en el torneo de la primera división del fútbol inglés se remonta a 2013, año en el que el DT escocés Alex Ferguson se retiró tras un exitoso ciclo de más de dos décadas al frente de los "Diablos Rojos".

Pochettino dirigirá a Estados Unidos en los duelos contra Haití por cuartos de final de la quinta edición de la Nations League de la Concacaf previstos el sábado 14 y el martes 17 en Miami y Cincinnati, respectivamente. Una vez cumplido ese compromiso con la selección estadounidense, Pochettino tiene previsto arribar a Inglaterra entre el miércoles 18 y el jueves 19 para asumir en Manchester United, que el domingo 22 visitará al Liverpool por la undécima fecha de la Premier League, en la que los "Reds" marchan cuartos con 18 puntos, nueve menos que el líder Arsenal.