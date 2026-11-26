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Lisboa.- El delantero colombiano Luis Suárez lideró el empate 2-2 del Sporting de Portugal ante el Manchester United este miércoles en Lisboa en la Liga de Campeones, evitando la primera victoria de Mauricio Pochettino en el banquillo inglés. El United, que venía de caer 4-0 ante el Liverpool en el debut del técnico argentino y atraviesa un mal momento en su liga, mostró orden y presión alta en el primer tiempo, rozando el gol con un disparo de Zirkzee tras pase de Mazraoui.

Superado en la posesión, el Sporting de Paulo Fonseca apostó por un juego más directo. Al minuto 30, Lisandro Martínez cometió penalti sobre Geny Catamo, pero el portero Senne Lammens detuvo el cobro raso de Suárez. Tres minutos después, Lammens derribó a Maxi Araújo en el área y Suárez volvió a patear, esta vez con potencia, para firmar el 1-0.

En el inicio de la segunda mitad, los ingleses remontaron en cinco minutos. Al 48, Eduardo Quaresma derribó a Lisandro Martínez en el área y Bruno Fernandes empató de penalti. Al 50, Fernandes lanzó un tiro lejano que botó en un montículo y sorprendió al arquero Kaique Pereira. Por su pasado en el club portugués, no celebró ningún gol ante la mirada en la grada de Nani y Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo.

El Sporting insistió hasta el final y rescató el empate al minuto 80, cuando Lammens falló al blocar un centro y Suárez aprovechó el balón suelto para rematar de chilena. Antes del cierre, Youri Tielemans fue expulsado por doble amarilla tras una falta sobre Sergi Altimira y se perderá la próxima jornada europea.

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