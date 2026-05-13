Manchester City vence 3-0 a Crystal Palace y reduce ventaja del Arsenal

Manchester City gana y acorta distancia en Liga Premier

El Manchester City recortó a dos puntos la ventaja de Arsenal en lo más alto de la clasificación tras vencer el miércoles 3-0 a Crystal Palace en el Etihad Stadium.

Con dos jornadas por disputarse, esto significa que Arsenal tendrá que esperar al menos otra semana para conseguir el campeonato.

El equipo de Mikel Arteta enfrenta el lunes al ya descendido Burnley, y una victoria dejaría al City obligado a derrotar a Bournemouth 24 horas después para llevar la pelea por el título hasta la última jornada de la temporada.

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"Hemos visto que pueden pasar muchas cosas en el último día", dijo Phil Foden, delantero del City. "Lo he vivido muchas veces cuando el partido no sale como quieres, así que solo tenemos que seguir empujando y hacer nuestra parte".

Estrategia de Guardiola y desempeño de Foden

Primero, el City disputará la final de la Copa FA contra Chelsea, y el técnico Pep Guardiola pareció tener en mente el duelo en Wembley al realizar seis cambios en su equipo. Pero incluso sin Erling Haaland, Rayan Cherki y Jeremy Doku en su once inicial, los Citizens ganaron con comodidad.

Foden, en una inusual titularidad en los últimos meses, brindó asistencias en los dos goles del City en la primera mitad.

Su pase de taco abrió el espacio para que Antoine Semenyo abriera el marcador a los 32 minutos, y ocho minutos después habilitó a Omar Marmoush para el segundo del City.

Savinho añadió el tercero a los 84.

La magnitud del triunfo del City aún podría ser significativa, ya que lo colocó uno por delante de Arsenal en la diferencia de goles.

Guardiola apunta a su séptimo título de liga con el City. En toda su carrera como entrenador en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, nunca ha pasado dos temporadas consecutivas sin ganar un título de liga.

"Por desgracia no depende de nosotros", señaló el técnico catalán. "No es fácil, pero es importante que estemos ahí. Este grupo de jugadores es extraordinario".