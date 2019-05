Maradona es sometido a una "cura de sueño" de cuatro días

BUENOS AIRES (EFE).- El exfutbolista Diego Armando Maradona está siendo sometido en su casa en Buenos Aires a una "cura de sueño que dura cuatro días", explicó este viernes su abogado Matías Morla.



"Está con suero, que es lo que le hace purificar la medicación que toma para poder de alguna manera dar con la medicación correcta y que pueda dormir", añadió en declaraciones al canal América TV.



El histórico astro del fútbol, de 58 años, viajó el 21 de mayo pasado a Argentina para operarse del hombro izquierdo con la idea de retornar a México para seguir como entrenador de los Dorados de Sinaloa, según confirmó entonces el propio Morla.



Al llegar al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, trascendió que fue parado en el Departamento de Migraciones para entregarle una notificación por la demanda que su exnovia Rocío Oliva había presentado contra él por compensación económica por los años que estuvieron juntos.



"Esa demanda, a mi criterio, no tiene un buen horizonte porque la convivencia fue en Dubái entre dos ciudadanos emiratíes. La Justicia argentina no es competente para resolver un concubinato que fue en Dubái", añadió Morla.



"Hizo una demanda por compensación, y como no tenían un domicilio, dijeron cuando entre por Migraciones que dé un domicilio, ni se notificó de la demanda. Diego dio el domicilio y tampoco está notificado por la demanda", agregó.



A esta situación, se suma la supuesta mala relación del futbolista con sus hijas Dalma y Gianinna, que tuvo junto a su exesposa Claudia Villafañe.



"Hoy me dijo, 'Matías, se acercaron por última vez cuando me pidieron dólares", dijo el abogado.



En su estancia en Buenos Aires, Maradona está "contento" con sus hermanas y su hijo pequeño, Dieguito, nacido en 2013 de su relación con Verónica Ojeda, quien estuvo el jueves en casa del astro, según su representante legal.



"Diego está acostumbrado a vivir solo", confesó Morla, quien reconoció que el entrenador de los Dorados de Sinaloa está sometido a "una cura de sueño que dura cuatro días" que le permita dar con la medicación adecuada contra el insomnio.