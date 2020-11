Maradona fuera de la cancha: 10 canciones inspiradas en el "Pelusa"

Las hazañas de Diego Armando Maradona fueron más allá de la cancha, el futbolista argentino inspiró a más de un compositor, de diferentes épocas a escribir sobre sus historia.

Estas son las 10 canciones más emblemáticas inspiradas en el "Pibe de oro", como fue conocido, quien falleció este miércoles a los 60 años en su natal Buenos Aires:

"La mano de Dios". Rodrigo

"La mano de Dios" fue el nombre que recibió el gol decisivo que hizo Diego Maradona durante el partido final de la Copa Mundial de Fútbol en 1986, en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México. Fue con esta parte del cuerpo con la que Diego alcanzó a meter el gol que hizo ganador a Argentina frente a Inglaterra. En este suceso se inspiró el cantante argentino de cuarteto para escribir una de las canciones más emblemáticas acerca del futbolista.

"Maradona Blues". Charly García

El rockero argentino Charly García fue amigo cercano del futbolista. En 1994 durante la copa mundial de fútbol Maradona estuvo involucrado en una disputa con la FIFA, con respecto a una prueba de drogas que fracasó y le impidió jugar. Cuando fue enviado de vuelta en Argentina perdió dos partidos importantes y fue eliminado de la Copa del Mundo. Antes de que terminara el último partido, Charly llamó a Diego por teléfono y le cantó en vivo esta canción.

"Santa Maradona". Mano Negra

La banda francesa creada por Manu y Antoine Chao dedicó uno de sus himnos contestatarios a la leyenda del fútbol. La canción fue incluída en el álbum llamado "Casa Babylon", de 1993.

"Todos los chicos se vuelven locos frente al televisor, Santa Maradona reza por mí", dice el tema, que fue uno de los más importantes de la agrupación.

"Maradó". Los piojos

La banda de rock argentina que fue sumamente popular en la década de los 90 dedicó su segundo álbum "Ay ay ay" al astro de la cancha. El videoclip de la canción de 1996 llegó a los top ten de MTV. Hoy es una canción que tiene sólo 270 mil reproducciones en YouTube.

"Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va", dice la letra de esta canción.

"Maradona". Andrés Calamaro

Como gran amigo de Diego, el músico argentino Andrés Calamaro le dedicó a Maradona este tema incluido en el álbum "Honestidad brutal", de 1999. Se convirtió en uno de los clásicos de su repertorio. "Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón", canta Calamaro.

Pero no era la primera vez que le cantaba al astro, pues en 1991, cuando pertenecía al grupo "Los Rodriguez", el propio Diego solicitó a la banda un tema para su regreso al fútbol, fue llamado "Mi enfermedad" y se incluyó en el disco Buena Suerte.

"La vida tombola". Manu Chao

"Si yo fuera Maradona, viviría como él", dice la primera letra de este tema compuesto por el francés-español Manu Chao, quien era fiel seguidor de Diego. La canción fue incluida en el disco La Radiolina, de 2007 y también en el documental "Maradona" del cineasta Emir Kusturica.

"Dieguitos y Mafaldas". Joaquín Sabina

Inspirado en la cultura argentina el cantautor y poeta español Joaquín Sabina puso esta canción en uno de sus álbumes más importantes, titulado "19 días y 500 noches", de 1999.

La letra está inspirada en la relación que Sabina tuvo con Paula Seminara, una mujer argentina aficionada al fútbol.

"De González Catán, en colectivo, a la cancha de Boca, por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido", dice el tema.

"Y dale alegría a mi corazón". Fito Paez

Cuando el cantante Fito Paez atravesaba duros problemas económicos grabó el disco Tercer Mundo, que lo llevó a la fama y en el que se incluye este tema dedicado a Maradona aunque no lo menciona explícitamente. En 2018 Lali Espósito re-versionó esta canción como parte de un especial de Spotify para apoyar a la Selección Argentina en la Copa Mundial de aquel año. Anteriormente también fue interpretada por Mercedes Sosa.

"Para siempre Diego". Los ratones paranoicos

Como un tributo a Diego, luego de su retiro del fútbol, la banda Los ratones paranoicos editaron un disco en 2001 con tres versiones de esta canción. "Quisiera ver al Diego para siempre gambeteando por toda la eternidad, es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad, quiero siga jugando para toda la gente", se escucha en la letra.

"Yo te sigo". Los calzones rotos

Al ritmo de ska, la banda argentina Los calzones rotos grabó este sencillo en su cuarto disco llamado "Aconcagua", el tema dedicado a Maradona fue el hit de ese proyecto con el que se presentaron en 184 conciertos en 1997.