María José Sánchez y Diego Balleza obtienen plata para México

María José Sánchez y Diego Balleza rescataron el día para la delegación mexicana que participa en la Serie Mundial de Clavados de Montreal, Canadá, luego de que consiguieran la medalla de plata desde la plataforma de 10 metros, en la modalidad de clavados mixtos.

La dupla, que ya había subido al podio en esta prueba pero en la temporada pasada, consiguió 311.10 puntos, que le permitieron conseguir el segundo puesto en la competencia, en la que sólo fueron superados por la pareja rusa integrada Viktor Minibaev y Ekaterina Beliaeva, quienes registraron 315.96 unidades.

El podio lo completó la pareja canadiense, que la integró Vincent Riendeau y Caeli Mckay, quienes tuvieron 306.54 puntos.

La delegación mexicana no había subido al podio en el segundo día de competencias (el sábado 29 de febrero), comparado con el viernes (28 de febrero) en el que habían conseguido tres preseas.

Por la mañana, Alejandra Orozco no pudo hacerlo desde la plataforma de 10 metros y tampoco pudieron hacerlo Juan Celaya y Rommel Pacheco desde el trampolín de tres metros, pruebas que se desarrollaron en modalidad individual. Sin embargo, Sánchez y Balleza, de apenas 14 y 26 años respectivamente, rescataron el día para darle a México en la cuarta prueba del certamen.

El certamen no tuvo presencia de clavadistas chinos, quienes se ausentaron por la crisis del coronavirus, y cerrará el domingo sus actividades.