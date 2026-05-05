Martinoli pide a TV Azteca homenaje especial para Eduardo Lamazón

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Hace unas horas,

confirmó el sensible

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de, una de las voces más emblemáticas de su área deportiva y figura clave que, durante años, llevó su pasión por el boxeo a millones de hogares cada fin de semana.A los, el, reconocido por su amplio conocimiento del pugilismo, perdió la vida tras varios meses de. La noticia generó de inmediato una ola de, tanto de lacomo de susdentro de la televisora.El impacto de su partida también se reflejó en distintos espacios de análisis, donde se destacó elque deja en el boxeo. Uno de los momentos más significativos ocurrió en, dondecompartió diversas anécdotas sobre Lamazón.Durante su intervención, Martinoli recordó incluso el origen del apodo "Don Lama" y, consciente de la importancia que tuvo su compañero en laen el canal, aprovechó para lanzar unacon la intención de mantener viva su memoria en la pantalla."Tuvo casien, quedará en la historia. No sé qué pretenda hacer la Casa del Boxeo, quizá nadie quiera decir la tarjeta, pero sí se debería. Tendría que ser la, podría ser un", mencionó.