Martinoli pide a TV Azteca homenaje especial para Eduardo Lamazón
Eduardo Lamazón, narrador y analista de boxeo, murió tras meses de problemas de salud.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Hace unas horas,TV Azteca confirmó el sensible fallecimiento
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de Eduardo Lamazón, una de las voces más emblemáticas de su área deportiva y figura clave que, durante años, llevó su pasión por el boxeo a millones de hogares cada fin de semana.
A los 69 años, el analista y narrador, reconocido por su amplio conocimiento del pugilismo, perdió la vida tras varios meses de complicaciones de salud. La noticia generó de inmediato una ola de reacciones, tanto de la audiencia como de sus compañeros dentro de la televisora.
El impacto de su partida también se reflejó en distintos espacios de análisis, donde se destacó el legado que deja en el boxeo. Uno de los momentos más significativos ocurrió en Los Protagonistas, donde Christian Martinoli compartió diversas anécdotas sobre Lamazón.
Durante su intervención, Martinoli recordó incluso el origen del apodo "Don Lama" y, consciente de la importancia que tuvo su compañero en la historia del boxeo en el canal, aprovechó para lanzar una propuesta con la intención de mantener viva su memoria en la pantalla.
"Tuvo casi 20 años en TV Azteca, quedará en la historia. No sé qué pretenda hacer la Casa del Boxeo, quizá nadie quiera decir la tarjeta, pero sí se debería. Tendría que ser la Tarjeta Lamazón, podría ser un homenaje perpetuo", mencionó.
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