¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los matadores potosinos Fermín Rivera y José Sainz compartirán cartel con José Mauricio, Sergio Flores y el niño torero Santi Peláez, durante el festival taurino programado para el sábado 12 de diciembre en el cortijo "Puerta Grande", ubicado en Tilcuautla, Hidalgo, a aproximadamente 15 minutos de la ciudad de Pachuca.

Para esta jornada se contará con novillos de la ganadería Xajay y tendrá carácter benéfico, ya que lo recaudado será a favor del niño Damián. El festejo comenzará a las 13:00 horas y tendrá un costo de recuperación de 600 pesos por persona.

La organización está a cargo de la empresa Los Zacatecas, cuyo director, Manuel Contreras, adelantó algunos de los proyectos que prepara a corto y mediano plazo, como parte de sus actividades dentro del ámbito taurino.

Por su parte, el matador potosino José Sainz compartió detalles sobre sus inicios y trayectoria en los ruedos, además de hablar de la relación profesional que mantiene con su joven apoderado, Manuel Contreras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, Sainz expresó su admiración por Fermín Rivera y José Mauricio, este último quien también fungió como testigo de su doctorado. De esta manera, el torero potosino se prepara para participar en un cartel que reunirá distintas generaciones de la tauromaquia en una jornada con causa benéfica.