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Mavericks logran victoria ante Jazz

Por AP

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Mavericks logran victoria ante Jazz
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      DALLAS.- Cooper Flagg anotó 21 puntos y Kyrie Irving agregó 14 después de una primera mitad aletargada para ambas estrellas de los Mavericks de Dallas, que derrotaron el viernes 112-100 al Jazz de Utah.

      P.J. Washington anotó 26 puntos, su máximo número de la temporada, incluidos 22 en una primera mitad que terminó empatada 57-57. Ello preparó el escenario para que Flagg e Irving tomaran el control después del descanso.

      Flagg anotó 17 en la segunda mitad, mientras que Irving consiguió todos sus puntos, salvo dos, tras el entretiempo, después de comenzar con 1 de 11 en tiros de campo. Aunque la producción de Flagg fue magra antes del descanso, sumó seis rebotes y asistencias en la primera mitad.

      Terminó con 10 y 7 en esos rubros respectivos.

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      Lauri Markkanen anotó 24 puntos y el novato Darryn Peterson añadió 21 por el Jazz, que perdió su séptimo partido consecutivo para caer a 1-8.

      Flagg e Irving anotaron 21 de los puntos en una racha de 22-10 que convirtió un déficit de un punto para Dallas en una ventaja de 81-70 hacia el final del tercer cuarto. Flagg aportó 13 puntos e Irving ocho.

      Los Mavericks mantuvieron la racha incluso después de que Irving se fue al banquillo.

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