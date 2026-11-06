Max Gutiérrez en la Gran Final

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El piloto mexicano Max Gutiérrez, al volante del auto número 23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, se prepara para disputar este fin de semana la Gran Final de NASCAR México Series en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en el complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México, donde por segundo año consecutivo llegará con posibilidades de pelear por el campeonato de la categoría.

Después de once fechas disputadas durante la temporada 2026, Gutiérrez consiguió resultados importantes que le permitieron mantenerse en la pelea, destacando una victoria, un segundo lugar, un tercero y dos cuartos puestos. Al término de la octava ronda aseguró su clasificación a The Chase en la quinta posición, iniciando así la fase definitiva en busca del título que se le escapó en 2025 cuando, a pocos metros de la meta, perdió la oportunidad de coronarse.

Para esta última competencia del calendario, el integrante del equipo potosino Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis llegará ubicado en el cuarto lugar de la clasificación, por lo que buscará una actuación que le permita pelear por la victoria y posteriormente esperar la combinación de resultados para conocer su posición definitiva en el campeonato. La disputa se mantiene abierta, pues tanto el triunfo de la carrera como el título de la temporada están en juego.

Sobre las expectativas para este compromiso, Max Gutiérrez manifestó su confianza en el trabajo realizado junto con su equipo y anticipó una final llena de emociones. "Estoy plenamente seguro de que la final en la Ciudad de México será una muy buena carrera, la lucha por el título llega muy justa, nadie está seguro, el objetivo será realizar una carrera inteligente buscando el resultado que permita culminar el año NASCAR México Series satisfactoriamente", señaló el piloto, quien aseguró que dará todo en el último evento del año.

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La actividad para Max Gutiérrez y el auto número 23 comenzará el sábado 7 de noviembre con dos sesiones de prácticas de 60 minutos, programadas a las 10:00 y 12:10 horas, respectivamente; posteriormente, a las 14:20 horas, se realizará la calificación individual a tres vueltas. La Gran Final se disputará el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, con una carrera pactada a 150 vueltas, una etapa puntuable en la vuelta 60 y un límite de tiempo de 100 minutos, escenario donde el piloto mexicano buscará concretar el campeonato.