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Messi anota dos goles y guía a Inter Miami a victoria en Cincinnati

Cincinnati perdió tras mantener ventaja después de los 75 minutos por primera vez en 64 partidos.

Por AP

Mayo 13, 2026 09:11 p.m.
A
Messi anota dos goles y guía a Inter Miami a victoria en Cincinnati

CINCINNATI (AP) — Lionel Messi anotó dos goles y entregó una asistencia, Germán Berterame marcó el tanto de la ventaja a los 84 minutos e Inter Miami remontó para vencer el miércoles 5-3 a Cincinnati.

Messi y la remontada de Inter Miami en Cincinnati

Las Garzas ampliaron a siete su racha de triunfos como visitantes.

Es la tercera vez esta temporada que el astro argentino registra al menos tres contribuciones de gol en un partido. Es segundo en la liga con 12 goles.

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Su compatriota Mateo Silvetti igualó 3-3 a los 79 minutos después de ingresar como suplente.

Kevin Denkey, Pavel Bucha y Evander anotaron por Cincinnati. Es la primera vez en 64 partidos desde que Pat Noonan se convirtió en entrenador en 2023 que el equipo ha caído tras ostentar la ventaja después de los 75 minutos.

Detalles del partido y goles destacados

Messi le dio a Miami una ventaja de 1-0 a los 24 minutos, después de desviar un disparo que rebotó en Matt Miazga, de Cincinnati, cerca del arco local. Denkey empató con un penal a los 41.

Seis minutos después de que Bucha puso arriba a Cincinnati a los 49, Messi facturó el 2-2 con un recorte tras recibir un pase del uruguayo Luis Suárez.

Evander anotó a los 64 con un derechazo apenas fuera del área, para darle a Cincinnati una ventaja de 3-2. Sin embargo, Miami reaccionó y marcó los siguientes tres goles.

Tras el tanto de Silvetti, Miami tomó la delantera a balón parado cuando Andrei Chirila, de Cincinnati, chocó con el arquero Roman Celentano, lo que permitió a Berterame empujar la pelota a la red con el arco vacío.

Messi pareció completar un triplete a los 89 cuando su disparo pegó en un poste y se desvió en Celentano, pero poco después del partido la estadística se corrigió. La diana quedó registrada como autogol.

Habría sido el 61er triplete de Messi en todas las competiciones.

Messi suma 61 goles y 42 asistencias en 65 partidos de temporada regular.

Otros partidos

El argentino Nicolás Fernández anotó a los 8 minutos y el New York City FC superó 1-0 a Charlotte.

Nashville aplastó 3-0 al Revolution de Nueva Inglaterra, con dos tantos del hondureño Bryan Acosta, quien remeció las redes por primera ocasión desde 2019.

El belga Hugo Cuypers logró su duodécimo tanto de la temporada, para liderar la MLS, y el Fire de Chicago se impuso 3-1 sobre el DC United.

Julian Hall se convirtió en el jugador más joven en conseguir un triplete en la historia de la MLS. Lo logró a los 18 años y 50 días, en el triunfo de los Red Bulls de Nueva York, por 3-2 sobre el Crew de Columbus.

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