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México.- El viernes el Inter Miami se despidió en primera ronda de los playoffs de la MLS al ser derrotado por 1-0 por el Columbus Crew, lo que significa que el año futbolístico de Lionel Messi llegó a su fin.

Para las Garzas fue imposible remontar el marcador global -habían perdido 3 a 0 la ida- y así se despidieron de la corona, por lo que habrá un nuevo campeón del futbol estadounidense.

El entrenador Kily González optó por dejar a Luis Suárez en la banca, y al ataque Germán Berterame no tomó esa oportunidad para marcar la diferencia y llevarse los reflectores. De hecho, el único gol del Inter Miami había sido del brasileño Casemiro, pero fue anulado por fuera de lugar. El partido estaba igualado, pero Columbus abrió el marcador gracias a un centro de Zaroury que fue conectado por Santiago Rodríguez para convertir el 1-0. Con el resultado, el Crew avanzó pese a haber terminado séptimo en la Conferencia Este y aguardará por el ganador de New England Revolution y Philadelphia Union.

Para Lionel Messi este es el fin de su año futbolístico de forma oficial. Un año en el que jugó la Copa del Mundo con Argentina, llegó -y perdió- la final, y se despidió oficialmente de la Albiceleste. Sin embargo, se espera que a fin de año juegue el partido exhibición organizado por Carlos Tévez en La Bombonera, estadio de Boca Juniors, donde podría reencontrarse con Cristiano Ronaldo.

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