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NUEVA YORK.- El jardinero central A.J. Ewing y los Mets de Nueva York finalizaron el viernes una extensión contractual por ocho años y 95 millones de dólares, al tiempo que concretaron la firma por tres temporadas del relevista zurdo agente libre Darwinzon Hernández.

Ewing, de 22 años, debutó en las Grandes Ligas en mayo y bateó para .252 con 11 jonrones, 43 impulsadas y un OPS de .700 en 120 juegos. Además, fijó un récord de franquicia para novatos con 25 robos y defendió mayormente el jardín central (96 titularidades). Junto con los también debutantes Carson Benge y Nolan McLean, fue lo más rescatable de unos decepcionantes Mets que terminaron últimos en el Este de la Liga Nacional (74-88), pese a su nómina récord de 358 millones de dólares. Con este pacto, Nueva York asegura el control del patrullero hasta 2035, proyectándolo junto a Benge y Juan Soto.

Por su parte, el venezolano Hernández regresa a las mayores tras pasar las últimas cuatro campañas con los Fukuoka SoftBank Hawks de Japón, donde dejó efectividad de 2.46 en 136 relevos, incluido un dominante 1.48 este año.