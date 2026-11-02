Mexicano gana la plata en el Mundial de Lucha

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Román Bravo-Young ha hecho historia al asegurar la primera medalla para México en un Campeonato Mundial de Lucha. En la categoría de 57 kilos en Astaná, Kazajistán, el luchador mexicano se colgó la presea de plata tras caer en la gran final ante el estadounidense Spencer Lee, consolidando una participación sin precedentes para el deporte nacional.

El camino de Bravo-Young hacia el podio fue impecable y estuvo marcado por la constancia. Su victoria más destacada ocurrió en las semifinales, donde superó por 4-1 al norcoreano Han Chong-song, quien llegaba al torneo como el número uno del ranking mundial y campeón defensor. Este triunfo no solo le aseguró el boleto a la final, sino que representó una revancha personal tras haber sido eliminado por el propio competidor asiático en la edición anterior del certamen en 2025.

En el combate definitivo por el oro, el mexicano se midió ante Spencer Lee, actual subcampeón olímpico de París 2024. El estadounidense impuso condiciones desde el inicio y se llevó el triunfo por superioridad técnica con un marcador de 10-0. A pesar de quedarse a un paso de la gloria máxima, el resultado en Astaná cierra un año dorado para Bravo-Young, quien previamente conquistó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidándose como la máxima figura de la lucha en el país de cara al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.