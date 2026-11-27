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México.- Con el respaldo de la que probablemente sea su mejor generación de jugadoras, México buscará regresar a un Mundial femenino por primera vez desde 2015 y, de paso, romper una larga sequía olímpica. Dirigida por el español Pedro López, la selección mexicana irá por su primer objetivo cuando enfrente a Haití en los cuartos de final del Campeonato W de la CONCACAF en Dallas.

"Es un sueño realmente ilusionante poder ver a México en un Mundial y en unos Juegos Olímpicos", afirmó López. Para asegurar su boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027, el equipo necesita vencer a las haitianas. En cambio, para volver a unos Olímpicos desde Atenas 2004, deberá llegar a la final o quedar en tercer lugar si Estados Unidos —ya clasificado como anfitrión de Los Ángeles 2028— disputa el título.

Tras ausentarse de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023, la capitana Alexia Delgado destacó que el crecimiento de la Liga MX Femenil ha transformado la mentalidad del grupo. Con el impulso de este torneo local y el liderazgo goleador de figuras como Charlyn Corral, el Tricolor busca inspirar a las nuevas generaciones y hacer historia.