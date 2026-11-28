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La selección mexicana de para taekwondo cerró con una medalla de plata y una insignia de bronce, en el Grand Prix Final Astana 2026, que se realiza en Kazajistán, gracias a las actuaciones de Juan Diego García, quien ganó el subcampeonato en la categoría K44 -70 kilogramos y Claudia Romero, quien logró el tercer lugar en la división K44 -47 kg. La selección asistió al evento con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En su camino al podio, el sinaloense y actual subcampeón mundial, Juan Diego García López, venció en su primer combate a Antonino Bossolo de Italia; en su segundo enfrentamiento derrotó al campeón de Juegos Paralímpicos París 2024, Imamaddin Khalilov de Azerbaiyán y en la final cayó ante Amirmohammad Haghighatshenas de Irán.

Por su parte, la poblana y medallista mundial de bronce, Claudia Romero Rodríguez, pasó bye la primera ronda y en el duelo semifinal perdió ante Shrijana Ghising de Australia, para quedarse con el metal de bronce.

En otros resultados, la yucateca Jessica García Quijano, culminó en el cuarto lugar de la división K44 -52 kg, mientras que el chiapaneco Luis Mario Nájera Vleeschower cayó en cuartos de final de la división K44 -80 kg y la capitalina Fernanda Vargas Fernández perdió en cuartos de final de la categoría K44 +65 kg.

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Con este certamen, la selección nacional, que entrena en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), bajo las órdenes de las entrenadoras María del Rosario Espinoza y Jannet Alegría Peña, concluyó su año competitivo e iniciará su preparación con mira a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

Al Grand Prix Final de Para Taekwondo sólo fueron convocados los mejores ocho competidores de cada división. En este certamen sólo se entrega una presea de bronce por categoría.