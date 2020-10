México derrotó a Guatemala en su primer partido del 2020

Regreso triunfal de la Selección Mexicana. Después de 10 meses de confinamiento, el Tricolor salió a la luz con una goleada de 3-0 sobre Guatemala. Ahora el cuadro de Gerardo Martino viajará a Europa, con un equipo lleno de jugadores que tuvieron que ser negociados por la misma FMF.

Los chapines fueron los que se esperaba, y hasta menos que eso, solo sirvió para soltar las piernas. Fue un buen primer tiempo del equipo mexicano, que jugó a lo que le gusta a Gerardo Martino: Posesión por el centro, apertura por las bandas y centro para concretar. Seis ocasiones veces hicieron esa jugada y salieron tres goles: De Henry Martín a centro de Sebastián Córdova (5´). De Orbelín Pineda a pase de Uriel Antuna (27´). Y de Sebastián Córdova a servicio de Jesús Gallardo (36´).?El mexicano-chapín Antonio de Jesús López quiso actuar como 10, y no mostró ni 5 de nivel. Llegó la segunda parte y las ganas de México vinieron a menos, los chapines trataron de no ser goleados. Así, la Selección volvió en un vacío estadio Azteca, la verdad, no se perdió mucho.