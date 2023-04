México enfrentará a Qatar, Honduras y Haití en la Copa Oro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- En la búsqueda de ganar un noveno título, el Tricolor de Diego Cocca jugará en la Copa de Oro de la Concacaf. Y es que, como parte del torneo de 2023, México le hará frente a Qatar, Honduras y Haití.

Ante la conformación del Grupo B, Diego Cocca confesó lo siguiente: "Qatar es un rival que [...] nos viene bien, también para ir preparándonos para el mundial".

En lo que refiere a Honduras y Haití, el director técnico reconoció que los jugadores de dichos equipos son "fuertes, rápidos y potentes", por lo que la Selección tendrá que acostumbrarse a jugar contra estas velocidades.

De acuerdo al portal TUDN y a la espera de oficializarse el calendario de partidos, éstas serían las fechas en las que México le hará frente a sus rivales. Esto, como parte de la fase de grupos.



¿Cuándo serán los partidos de la Selección Mexicana?

· Domingo, 25 de junio

Haití vs México

Houston

· Jueves, 29 de junio

Honduras vs México

Arizona

· Domingo, 2 de julio

Qatar vs México