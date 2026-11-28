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México.- Llegó el día para hacer historia y dejar los fantasmas atrás. Mañana, la Selección Mexicana Femenil enfrenta a Haití por el pase al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las caribeñas ya dejaron fuera al Tri en el pasado Campeonato Concacaf W, frustrando su llegada a la Copa del Mundo y los Olímpicos anteriores.

Desde abril conocen a su rival y han cuidado cada detalle. El técnico Pedro López asegura que llegan en su punto óptimo: "Hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos bien a todos los niveles... Creo que llegamos a este momento como queremos llegar", declaró el español.

Tras meses de análisis táctico y manejo mental para evitar dudas en la cancha, el estratega mostró su total confianza: "Todo el mundo quiere que México esté en la próxima Copa del Mundo", afirmó. Después de dos ciclos sin asistir, López busca el boleto a 2027 para firmar dos Mundiales seguidos, sumando el de 2031 en nuestro país.