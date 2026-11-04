México Mío campeón Nal. de escaramuzas

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La escaramuza México Mío "Rancho Nuevo de Polotitlán", representante del Estado de México, se proclamó campeona nacional femenil durante la final de escaramuzas del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026. En la competencia número 71 del certamen, el conjunto mexiquense obtuvo una calificación oficial de 328 puntos para quedarse con la corona, en una disputada jornada celebrada en la Arena Potosí.

El equipo campeón inició con una suma base de 304 unidades, a las que agregó 48 puntos adicionales por sus ejercicios y 24 buenos en la suerte de puntas, con 48 puntos de infracción. Las puntas estuvieron a cargo de la capitana Gabriela Basurto Estrada, quien registró 20 metros en tres tiempos, y Diana Montañez Madrid, cuya cabalgadura alcanzó 17.50 metros en un tiempo. La alineación se completó con María Sonia Estrada Esquivel, Mariana Estrada Sánchez, María Fernanda Garfias Esquivel, Janeth Tello Suárez, Pamela Real Bravo y Sara Bravo Acevedo.

El subcampeonato correspondió a la Escuela Municipal de Charrería de Tlajomulco "Rancho El Herradero", de Jalisco, que finalizó con 326.50 puntos, apenas 1.50 por debajo de las campeonas. El tercer lugar fue para Reencuentro de Chihuahua, con 323.50 unidades, mientras que Sanmarqueña de Aguascalientes ocupó la cuarta posición con 319.50. Estas cuatro agrupaciones protagonizaron una final cerrada, con diferencias reducidas en la puntuación definitiva.

Por su parte, las anfitrionas Charras RG2 de San Luis Potosí concluyeron en el quinto sitio nacional con 318.50 puntos. Su evaluación contempló 304 unidades de suma base, 50 adicionales por ejercicios y 25 puntos en las puntas, la mejor cosecha de esta suerte entre las participantes de la final; sin embargo, recibieron 60.50 puntos de infracción, que influyeron en su resultado final y las dejaron fuera de los primeros cuatro puestos.

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De esta manera, la final femenil reunió a representantes de distintas entidades del país y definió a las cinco primeras posiciones del campeonato nacional. México Mío "Rancho Nuevo de Polotitlán" se llevó el título para el Estado de México, seguida por las escaramuzas de Jalisco y Chihuahua, mientras que Aguascalientes y San Luis Potosí completaron los primeros cinco lugares de la clasificación.